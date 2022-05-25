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32 минуты назад

iPhone спас девушку от изнасилования

Газета.Ru

Функция «Экстренный вызов — SOS» в iPhone спасла американку от попытки изнасилования, сообщает Wavy.

iPhone спас девушку от изнасилования
Фото: ReutersReuters

В декабре 2019 года Келли Уорст прогуливаясь с друзьями по ночному пляжу американского города Вирджиния-бич столкнулась с мужчиной, который попросил ее помочь найти утерянный iPhone. Уорст уже собиралась отправиться домой, но решила помочь незнакомцу. Спустя некоторое время девушка предложила незнакомцу найти его iPhone при помощи приложения «Локатор». В этот момент девушка обратила внимание на то, что мужчина опустил руки в штаны.

«Я повернулась и отошла от него примерно на пять шагов. Тогда он подошел ко мне, прикрыл мой рот и нос, повалил меня на землю и прижал лицом к песку», — рассказала Уорст на телевидении.

Так, во время борьбы с насильником девушка активировала функцию «Экстренный вызов — SOS». Диспетчер экстренных служб быстро отреагировал и направил наряд полиции. Отмечается, что полицейские быстро прибыли на место происшествия, откуда мужчина успел скрыться.

После недолгой погони насильник был пойман. Им оказался 22-летний Наджи Буллок. Весной 2022 года мужчину приговорили к 30 годам лишения свободы.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что потеря Apple Watch обернулась для владельца гаджета потерей большой суммы денег.

Происшествия,Apple,
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