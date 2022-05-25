iPhone спас девушку от изнасилования

В декабре 2019 года Келли Уорст прогуливаясь с друзьями по ночному пляжу американского города Вирджиния-бич столкнулась с мужчиной, который попросил ее помочь найти утерянный iPhone. Уорст уже собиралась отправиться домой, но решила помочь незнакомцу. Спустя некоторое время девушка предложила незнакомцу найти его iPhone при помощи приложения «Локатор». В этот момент девушка обратила внимание на то, что мужчина опустил руки в штаны.