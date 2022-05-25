Российского военнослужащего приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену

Южный окружной военный суд признал виновным в госизмене и приговорил к 13 годам колонии строгого режима старшего лейтенанта ВС РФ Руслана Артыкова, сообщает ТАСС.

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Офицера также лишили воинского звания.

По информации источника ТАСС, гособвинение запрашивало для подозреваемого 13,5 года колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил, его можно обжаловать в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

Артыкова задержали в 2019 году. Он служил по контракту в 175-й бригаде управления ЮВО, дислоцированной в Аксае Ростовской области. По данным ФСБ, Артыков «целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства».