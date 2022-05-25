Российского военнослужащего приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену

Южный окружной военный суд признал виновным в госизмене и приговорил к 13 годам колонии строгого режима старшего лейтенанта ВС РФ Руслана Артыкова, сообщает ТАСС.
Офицера также лишили воинского звания.
По информации источника ТАСС, гособвинение запрашивало для подозреваемого 13,5 года колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил, его можно обжаловать в апелляционном порядке в установленные законом сроки.
Артыкова задержали в 2019 году. Он служил по контракту в 175-й бригаде управления ЮВО, дислоцированной в Аксае Ростовской области. По данным ФСБ, Артыков «целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства».
Ранее Курский областной суд приговорил бывшего начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрия Борзенкова к 13 годам колонии, признав его виновным в госизмене.