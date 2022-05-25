В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
13 минут назад

Суд в Ростове-на-Дону приговорил российского военнослужащего к 13 годам тюрьмы за госизмену

Газета.Ruиещё 1

Южный окружной военный суд признал виновным в госизмене и приговорил к 13 годам колонии строгого режима старшего лейтенанта ВС РФ Руслана Артыкова, сообщает ТАСС.

Российского военнослужащего приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену
Фото: 

Офицера также лишили воинского звания.

По информации источника ТАСС, гособвинение запрашивало для подозреваемого 13,5 года колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил, его можно обжаловать в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

Артыкова задержали в 2019 году. Он служил по контракту в 175-й бригаде управления ЮВО, дислоцированной в Аксае Ростовской области. По данным ФСБ, Артыков «целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства».

Ранее Курский областной суд приговорил бывшего начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрия Борзенкова к 13 годам колонии, признав его виновным в госизмене.

Происшествия,Верховный суд,ФСБ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители