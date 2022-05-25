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54 минуты назад

Губернатор Белгородской области сообщил о пострадавшем при обстреле села Журавлёвка

RT на русскомиещё 3

Село Журавлёвка попало под обстрел со стороны украинских вооружённых сил, есть один пострадавший. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Украина вновь обстреляла белгородское село: есть пострадавший
Фото: REUTERS REUTERS

«Идёт обстрел со стороны Украины нашего села Журавлёвка», — заявил он.

Как доложила ему глава поселения Анжелика Самойлова, пять домовладений получили повреждения.

«Есть один пострадавший — молодой человек с глубоким осколочным ранением. Пока не понимаем, как он оказался в селе», — сказал губернатор, объяснив, что несколько недель назад жители Журавлёвки и Нехотеевки были переселены.

Пострадавшему оказывают медпомощь.

Ранее в Белгородской области до 9 июня продлили высокий уровень террористической опасности.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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