Украина вновь обстреляла белгородское село: есть пострадавший

Село Журавлёвка попало под обстрел со стороны украинских вооружённых сил, есть один пострадавший. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Идёт обстрел со стороны Украины нашего села Журавлёвка», — заявил он.
Как доложила ему глава поселения Анжелика Самойлова, пять домовладений получили повреждения.
«Есть один пострадавший — молодой человек с глубоким осколочным ранением. Пока не понимаем, как он оказался в селе», — сказал губернатор, объяснив, что несколько недель назад жители Журавлёвки и Нехотеевки были переселены.
Пострадавшему оказывают медпомощь.
Ранее в Белгородской области до 9 июня продлили высокий уровень террористической опасности.