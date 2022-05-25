В Москве таксист вернул забытого в машине ребенка

"В 14.22 в Управление ГИБДД Москвы через службу "112" поступило сообщение о том, что в центре Москвы по адресу: Большой Дровяной переулок, дом 14, женщина - пассажир такси не успела забрать своего ребенка", - говорится в публикации.

Сведения об этом передали экипажам ДПС, но таксист вскоре сам вернулся на место, где высадил женщину. Он вернул ей младенца и добавил, что не увидел, как та оставила ребенка в салоне. Об инциденте стало известно ранее в этот же день.