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1 час назад

В Москве двое братьев подожгли свою квартиру и покончили с собой

Lenta.ruиещё 1

В Москве двое братьев подожгли свою квартиру, после чего покончили с собой. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В Москве двое братьев подожгли свою квартиру и покончили с собой
Фото: ТАССТАСС

По данным следствия, днем 25 мая около жилого дома на западе Москвы были обнаружены тела двух мужчин, у которых были выявлены различные травмы. Кроме того, предварительно было установлено, что в квартире, где проживали братья, произошел пожар.

«В момент вскрытия квартиры обнаружено, что мужчины заранее заблокировали изнутри входную дверь, подвинув к ней крупногабаритный бытовой прибор», — рассказала Иванова.

На данный момент возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

По данным Telegram-канала «MK: срочные новости», погибшими оказались 37-летний Максим и 46-летний Ахмед Мамадалиевы, у одного из которых было ДЦП, а второй с детства за ним ухаживал.

Ранее в Брединском районе Челябинской области восьмилетний мальчик покончил с собой. Уточняется, что произошло это в день рождения его матери.

Происшествия,Следственный комитет,
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