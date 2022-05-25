Россиянку арестовали за избиение своих детей

Суд в Иркутской области арестовал женщину , которая обвиняется в избиении своих детей табуретом и прижигании утюгом. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, 25-летняя жительница города Саянска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почте семейного конфликта избила своих детей семи и девяти лет. В частности, старшему сыну нанесла удары табуретом по голове, а затем прижгла ему кожу утюгом. Дети были доставлены в больницу. Сейчас старший мальчик находится с отцом, младший продолжает лечение в медучреждении.