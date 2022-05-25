Россиянку арестовали за избиение своих детей

Суд в Иркутской области арестовал женщину, которая обвиняется в избиении своих детей табуретом и прижигании утюгом. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.
"По ходатайству следствия Саянским городским судом обвиняемая арестована на два месяца", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 25-летняя жительница города Саянска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почте семейного конфликта избила своих детей семи и девяти лет. В частности, старшему сыну нанесла удары табуретом по голове, а затем прижгла ему кожу утюгом. Дети были доставлены в больницу. Сейчас старший мальчик находится с отцом, младший продолжает лечение в медучреждении.
Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, совершенное в отношении несовершеннолетних лиц"), ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних").