В филармонии Тюмени детям из хора стало плохо во время концерта. Юные участники мероприятия один за другим стали падать в обморок. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались снятые зрителями кадры инцидента.

Как уточняет источник, артисты были вынуждены стоять под софитами 50 минут в ожидании своего выступления. В какой-то момент они стали терять сознание. Зрители заметили, что примерно 20 хористов «пропали» со сцены, некоторые из них потребовали дать возможность ребятам поскорее выступить и покинуть сцену. Однако концерт шел по утвержденной ранее программе.