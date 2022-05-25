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1 час назад

В Тюмени во время концерта дети из хора упали в обморок: видео

Александр Кузьмин

В филармонии Тюмени детям из хора стало плохо во время концерта. Юные участники мероприятия один за другим стали падать в обморок. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались снятые зрителями кадры инцидента.

Как уточняет источник, артисты были вынуждены стоять под софитами 50 минут в ожидании своего выступления. В какой-то момент они стали терять сознание. Зрители заметили, что примерно 20 хористов «пропали» со сцены, некоторые из них потребовали дать возможность ребятам поскорее выступить и покинуть сцену. Однако концерт шел по утвержденной ранее программе.

Случившимся уже заинтересовались в прокуратуре, правоохранители намерены выяснить причину плохого самочувствия детей.

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