Тренера по фехтованию задержали за домогательство к девятилетней в Подмосковье

Тренера по фехтованию задержали по подозрению в домогательствах к девятилетней спортсменке в подмосковном Раменском. Об этом в среду, 25 мая, сообщает «Московский Комсомолец».

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По данным издания, задержан 74-летний мужчина. Он подозревается в действиях сексуального характера в отношении 9-летней воспитанницы, совершенных в марте-мае 2022 года.