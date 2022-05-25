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39 минут назад

Едущий по трассе без байкера мотоцикл сняли на видео в Сочи

Александр Кузьмин

В Сочи был замечен мотоцикл, который двигался по проезжей части без человека. Инцидент попал в объектив камеры на Олимпийском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал «Телетайп Краснодара», опубликовавший соответствующее видео.

Как уточняется, 21-летний байкер свалился с транспортного средства, которое продолжило свой путь без водителя. На кадрах видно, что молодой человек остался лежать на дороге. Сейчас он находится в больнице. По предварительным данным, он не имеет водительского удостоверения.

Происшествия,Видео,
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