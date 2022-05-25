В Москве мужчина разделся прямо за столом ресторана на цветном бульваре. Видео опубликовал telegram-канал «Осторожно Москва».
Сообщается, что мужчина шел по Цветному, заглянул в ресторан «Пипл&Паста» и попросился в туалет. Официант отказал, завязался скандал. После чего мужчина решил переодеться за столом ресторана на глазах других посетителей.
«Он изначально зашёл в неадеквате, у него глаза были стеклянные, видимо, он был под чем-то. Он хотел зайти в туалет. Дверь была закрыта, там было занято. И он начал возмущаться: "А что у вас один туалет на мужчин и на женщин?", огрызаться и орать на всё заведение», - рассказали сотрудники ресторана.
Официант вызвал охрану, которая вывела мужчину на улицу.