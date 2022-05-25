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1 час назад

Мужчина разделся в московском ресторане из-за занятого туалета. Видео

Александр Кузьмин

В Москве мужчина разделся прямо за столом ресторана на цветном бульваре. Видео опубликовал telegram-канал «Осторожно Москва».

Сообщается, что мужчина шел по Цветному, заглянул в ресторан «Пипл&Паста» и попросился в туалет. Официант отказал, завязался скандал. После чего мужчина решил переодеться за столом ресторана на глазах других посетителей.

«Он изначально зашёл в неадеквате, у него глаза были стеклянные, видимо, он был под чем-то. Он хотел зайти в туалет. Дверь была закрыта, там было занято. И он начал возмущаться: "А что у вас один туалет на мужчин и на женщин?", огрызаться и орать на всё заведение», - рассказали сотрудники ресторана.

Официант вызвал охрану, которая вывела мужчину на улицу.

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