«Он изначально зашёл в неадеквате, у него глаза были стеклянные, видимо, он был под чем-то. Он хотел зайти в туалет. Дверь была закрыта, там было занято. И он начал возмущаться: "А что у вас один туалет на мужчин и на женщин?", огрызаться и орать на всё заведение», - рассказали сотрудники ресторана.