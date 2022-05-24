14 человек погибли при стрельбе в техасской школе

По меньшей мере 14 учеников и один учитель погибли при стрельбе в начальной школе в американском городе Ювалд. Об этом сообщил губернатор штата Техас.

По данным СМИ, 13 школьникам оказывается медицинская помощь. Также огнестрельное ранение получил 45-летний мужчина.

Уточняется, что стрелка задержали через час после инцидента. Информации о мотивах его поступка пока нет.

Ранее сообщалось, что 12-летний подросток застрелил своего ровесника в школе в Южной Каролине. Злоумышленника задержали спустя час после случившегося. Он прятался под верандой дома неподалеку от учебного заведения.