14 человек погибли при стрельбе в техасской школе

По меньшей мере 14 учеников и один учитель погибли при стрельбе в начальной школе в американском городе Ювалд. Об этом сообщил губернатор штата Техас.
По данным СМИ, 13 школьникам оказывается медицинская помощь. Также огнестрельное ранение получил 45-летний мужчина.
Уточняется, что стрелка задержали через час после инцидента. Информации о мотивах его поступка пока нет.
Ранее сообщалось, что 12-летний подросток застрелил своего ровесника в школе в Южной Каролине. Злоумышленника задержали спустя час после случившегося. Он прятался под верандой дома неподалеку от учебного заведения.
До этого стрельба произошла в школе в штате Нью-Йорк. В результате случившегося погибли два человека, один из которых был учеником школы.