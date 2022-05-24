Россиянин попытался совершить самоубийство в аэропорту Антальи

Русскоговорящий мужчина попытался совершить самоубийство в аэропорту турецкой Антальи. Как сообщает Telegram-канал Shot, охранники успели его вовремя остановить.

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Инцидент произошел 24 мая рядом со стойками регистрации на вылет в Москву. Благодаря оперативным действиями сотрудников транспортного предприятия мужчина остался жив, прибывшие на место медики доставили его в больницу. Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое.

По предварительным данным, он является гражданином РФ. На текущий момент информация о происшествии не поступала в российское посольство, обстоятельства происшествия уточняетсю.