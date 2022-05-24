В ДНР объяснили причину сдачи в плен военных с «Азовстали»

Основатель батальона «Восток» сил ДНР Александр Ходаковский опроверг нехватку еды у военных, сдавшихся в плен на «Азовстали» в Мариуполе. Об этом он указал в своем Telegram-канале.

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Он продемонстрировал кадры, на которых на фоне завода в кучу свалены консервы и упаковки с водой.

«Судя по всему, от голода и жажды они не помирали», — написал он.

Также командир подразделения отметил, что у украинских военных было достаточно боеприпасов.

«Просто окружили, просто не оставили выбора», — объяснил Ходаковский причину их сдачи в плен.

Ходаковский ранее заявлял о том, что на «Азовстали» вероятны «сюрпризы» со стороны Вооруженных сил Украины. «Оставить закладки на будущее — это классика жанра любой войны», — отметил он.