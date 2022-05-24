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1 час назад

В Москве загорелся храм Петра и Павла в Лефортове на площади 150 кв. м

ТАССиещё 1

Храм Петра и Павла в Лефортове постройки 17 века загорелся в Москве на площади 150 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

В Москве загорелся храм Петра и Павла в Лефортове
Фото: TwitterTwitter

"Храм Петра и Павла в Лефортове загорелся на площади 150 кв. м. В настоящее время наблюдается открытое горение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают пожарные и экстренные службы.

Храм Петра и Павла в Лефортове - приходской храм в Лефортовском районе Москвы. Согласно открытым источникам, в 1613 году он был освящен в честь Николая Чудотворца при участии царя Михаила Федоровича Романова.

Происшествия,Михаил Романов,
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