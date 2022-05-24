В Москве загорелся храм Петра и Павла в Лефортове

Храм Петра и Павла в Лефортове постройки 17 века загорелся в Москве на площади 150 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Храм Петра и Павла в Лефортове загорелся на площади 150 кв. м. В настоящее время наблюдается открытое горение", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте работают пожарные и экстренные службы.
Храм Петра и Павла в Лефортове - приходской храм в Лефортовском районе Москвы. Согласно открытым источникам, в 1613 году он был освящен в честь Николая Чудотворца при участии царя Михаила Федоровича Романова.