В Москве загорелся храм Петра и Павла в Лефортове

Храм Петра и Павла в Лефортове постройки 17 века загорелся в Москве на площади 150 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

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"Храм Петра и Павла в Лефортове загорелся на площади 150 кв. м. В настоящее время наблюдается открытое горение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают пожарные и экстренные службы.