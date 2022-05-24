Стали известны подробности наезда модели на Range Rover на ребенка в Москве

Стали известны подробности наезда модели на автомобиле Range Rover на ребенка в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

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Известно, что в понедельник, 23 мая, в районе Хамовники 27-летняя девушка, находившаяся за рулем Range Rover, совершила наезд на четвероклассника. Мальчик на велосипеде пересекал пешеходный переход, отмечает издание со ссылкой на источник.

В то же время, по словам другого инсайдера, из-за ДТП управлявшая автомобилем модель может стать фигуранткой уголовного дела.

«Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП и привлечение виновного лица к установленной законом ответственности», — отмечалось ранее на сайте ведомства.

Кроме того, в заявлении прокуратуры указано, что ребенку потребовалась медицинская помощь.