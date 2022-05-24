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1 час назад

В Екатеринбурге животных бросили в заваленной мусором квартире

Ura.Ru

В одной из многоэтажек Екатеринбурга голодающие коты оказались одни в заваленной мусором квартире. Обнаружил их зооспасатель Евгений Зенков. Горожанин приехал спасать животных. Информация появилась в Telegram-канале фонда помощи бездомным животным «Счастье в дом».

В Екатеринбурге животных бросили в заваленной мусором квартире
Фото: EPAEPA

«Визуально я оцениваю, что в квартире пять кошек. Сколько их в действительности сказать не могу. Животные прячутся в завалах мусора. В квартире открыто окно, и они вываливаются на козырек балкона четвертого этажа. Возникает сложность с их эвакуацией», — рассказал Е1 Евгений Зенков.

Животных собираются выманивать едой.

«Есть возможность выманить оттуда кошек едой, но тогда нужно их забирать куда-то. Мы можем помочь, но стоит финансовый вопрос», — пишут в Telegram-канале фонда.

Позже выяснилось, что людей внутри квартиры нет давно, животные там умирают от голода или выпрыгивают из окон.

Ранее URA.RU писало, что жители одного из домов Магнитогорска (Челябинская область) жалуются на свою соседку, которая развела целый зверинец в собственной квартире. За животными женщина не следит, чем нарушает все допустимые санитарные нормы. Свои жалобы жители дома опубликовали в социальных сетях.

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