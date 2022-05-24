В Екатеринбурге животных бросили в заваленной мусором квартире

«Визуально я оцениваю, что в квартире пять кошек. Сколько их в действительности сказать не могу. Животные прячутся в завалах мусора. В квартире открыто окно, и они вываливаются на козырек балкона четвертого этажа. Возникает сложность с их эвакуацией», — рассказал Е1 Евгений Зенков.