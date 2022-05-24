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40 минут назад

Осужденного за коррупцию чиновника-миллиардера обвинили в дискредитации армии

Lenta.ruиещё 1

Осужденного к 15 годам за коррупцию экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна обвинили в дискредитации российской армии. Об этом во вторник, 24 мая, со ссылкой на защитника миллиардера сообщает РБК.

Осужденного за коррупцию чиновника-миллиардера обвинили в дискредитации армии
Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным адвоката чиновника, 19 мая Шестун явился на заседание суда в майке цветов украинского флага и в своем выступлении сделал ряд заявлений против российской спецоперации. В отношении него составили протокол о публичных действиях, направленных на дискредитацию армии.

Кроме того, Шестуна предупредили, что, если подобное повторится, он может стать фигурантом дела по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК.

17 ноября сообщалось, что Шестун пойдет под суд за то, что во время рассмотрения дела о коррупции он оскорблял судью Подольского городского суда и угрожал ей убийством.

25 декабря 2020 года Шестуна осудили на 15 лет колонии за коррупцию. Чиновник в период с 2003-го по 2018 год создал через доверенных лиц 47 компаний, которые незаконно получали земельные участки. Он также выдавал им бюджетные кредиты. В результате бывший глава подмосковного района стал обладателем имущества на миллиарды рублей.

Происшествия,Александр Шестун,
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