Осужденного за коррупцию чиновника-миллиардера обвинили в дискредитации армии

Осужденного к 15 годам за коррупцию экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна обвинили в дискредитации российской армии. Об этом во вторник, 24 мая, со ссылкой на защитника миллиардера сообщает РБК.

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По данным адвоката чиновника, 19 мая Шестун явился на заседание суда в майке цветов украинского флага и в своем выступлении сделал ряд заявлений против российской спецоперации. В отношении него составили протокол о публичных действиях, направленных на дискредитацию армии.

Кроме того, Шестуна предупредили, что, если подобное повторится, он может стать фигурантом дела по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК.

17 ноября сообщалось, что Шестун пойдет под суд за то, что во время рассмотрения дела о коррупции он оскорблял судью Подольского городского суда и угрожал ей убийством.