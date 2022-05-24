Эксгибиционист ограбил женщину в Москве

Эксгибиционист ограбил россиянку, пока она снимала его на камеру телефона. Об этом сообщает mk.ru.

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Инцидент произошел в Митинском лесопарке Москвы. Во время прогулки 28-летняя москвичка встретила мужчину, который достал свои половые органы и пошел к ней навстречу.

Девушка не растерялась и стала снимать мужчину на камеру. После этого незнакомец выхватил телефон из рук женщины и скрылся.

Сумма ущерба оценивается в 90 тысяч рублей.