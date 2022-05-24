За пожилого мужчину вступилась местная жительница, которая заметила из окна, что хулиганы атаковали его и кидают в него камни. Она вышла на улицу и отогнала обидчиков, снимая их при этом на камеру. На опубликованной записи видно, как женщина схватила одного из школьников.