Российские подростки забросали камнями пенсионера. Инцидент произошел в микрорайоне Антипино города Тюмени. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший соответствующие кадры.
За пожилого мужчину вступилась местная жительница, которая заметила из окна, что хулиганы атаковали его и кидают в него камни. Она вышла на улицу и отогнала обидчиков, снимая их при этом на камеру. На опубликованной записи видно, как женщина схватила одного из школьников.
Одна из родственниц ребят признала, что мальчики плохо воспитаны, отмечает канала. Кроме того, случившимся уже заинтересовались правоохранители.