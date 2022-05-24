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2 часа назад

В Красноярском крае учительница биологии избила ученицу 9-го класса

Газета.Ru

В Красноярском крае осудили учительницу биологии, которая несколько раз ударила школьницу. Об этом сообщает ТВК.

Учительница избила ученицу в Красноярском крае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в Малоничкинской школе №14 Минусинского района. Во время урока женщина схватила ученицу 9-го класса за волосы и дважды ударила ее подбородком о парту. После этого учительница ударила девочку по спине.

В объединенной пресс-службе судов Красноярского края сообщили, что 8 мая 2022 года женщина уволилась из школы по собственному желанию.

16 мая 2022 года состоялся суд, по решению которого учительнице назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.

Обвиняемая отказывается от всех обвинений и считает, что ее оговорили. Женщина подала жалобу на решение Мирового судьи, однако в Минусинском городском суде постановление признали законным и обоснованным.

Ранее стало известно, что в Китае учитель математики до смерти избил школьницу за неправильный ответ.

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