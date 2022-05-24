Обвиненный Рудковской в краже 31 млн рублей прораб рассказал свою версию

Прораб Денис Гонтарь, которого Яна Рудковская обвинила в мошенничестве на 31 млн рублей, не признает вину и называет продюсера жадной. Об этом пишет Baza.

Ранее продюсер Яна Рудковская заявила, что строитель объектов для академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Денис Гонтарь похитил у нее 31 млн рублей. По ее словам, воспользовавшись ситуацией, связанной со спецоперацией, он выманил на доверии деньги на строительство объектов под предлогом, что нужны средства на материалы, а банки плохо работают.

Однако сам Гонтарь опроверг все обвинения. По его словам, все выплаченные деньги были вложены в строительство спортзала, которое до сих пор ведется. При этом он отметил, что никаких договоров он с Рудковской не подписывал, а за все полученные деньги писал ей расписки.

«Она нас путем угроз заставила написать расписку о возврате денег за пристройку, сделала фальшивую экспертизу, в которой указала недостоверные расценки за недостоверное выполнение работ. Она сейчас хочет на нас навешать все, чтобы мы ей бесплатно все доделали и никаких допработ не было. Потому что она жадная и не любит платить деньги», - сказал Гонтарь.