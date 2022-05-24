В Башкирии задержали лжебанкиров

Сотрудники полиции задержали лжебанкиров, подозреваемых в незаконной банковской деятельности в Башкирии, позволившей им вывести в нелегальный оборот свыше 90 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, по предварительным данным, 34-летний житель Уфы разработал криминальную схему по выводу денег из легального оборота. Его брат курировал пятерых сообщников, главной задачей которых был поиск людей для оформления на них подставных фирм. Близкая знакомая лидера группы выполняла функции адвоката. Женщина подыскивала клиентов, которым требовалось обналичить крупные суммы, и передавала им деньги. Уроженка Уфы руководила бухгалтерией, совместно с жительницей города Баймака она составляла фиктивную отчетность для всех подставных компаний.

"По предварительным данным, организация вывела в нелегальный оборот свыше 90 млн рублей. За свои услуги соучастники удерживали комиссию в размере около 11% от обналиченных сумм", - сказала Волк, добавив, что всего в системе по обналичиванию денег использовали более 30 подконтрольных фигурантам юридических лиц и фиктивных ИП.

Возбуждено уголовное дело п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ. "Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Двое находятся под домашним арестом", - добавила представитель ведомства.