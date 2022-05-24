В России заочно арестовали экс-командира батальона «Айдар»

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-командира батальона «Айдар» Максима Марченко по делу о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

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В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию России. Отмечается, что сейчас он занимает должность председателя Одесской областной горадминистрации, а ранее командовал 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных силы Украины (ВСУ).