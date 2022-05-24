Пассажир пытался провезти в Шереметьево более $91 тыс.

Как уточняется, в международном аэропорту Шереметьево в «зеленом коридоре» зала прилета сотрудником таможни был остановлен пассажир, прилетевший рейсом Анталья - Москва. В ходе устного опроса мужчина на вопрос о наличии у него денежных средств заявил, что имеет при себе 10 тыс. долл. США. В результате таможенного досмотра багажа пассажира инспектор обнаружил 91 тыс. 93 долл. США, 5 турецких лир, 1 тыс. 400 руб. и 25 сейшельских рупий. По окончании таможенного контроля мужчине были возвращены под расписку наличные в размере 10 тыс. долл. США - сумма, разрешенная для перемещения через таможенную границу без обязательного письменного таможенного декларирования.