Пассажир пытался провезти в Шереметьево более $91 тыс.

Более 91 тыс. долл. США обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни в багаже пассажира рейса из Турции, сообщила пресс-служба таможни.
«Сотрудники Шереметьевской таможни задержали 39-летнего гражданина Российской Федерации, пытавшегося переместить через таможенную границу свыше 91 тыс. долл. США», - говорится в сообщении.
Как уточняется, в международном аэропорту Шереметьево в «зеленом коридоре» зала прилета сотрудником таможни был остановлен пассажир, прилетевший рейсом Анталья - Москва. В ходе устного опроса мужчина на вопрос о наличии у него денежных средств заявил, что имеет при себе 10 тыс. долл. США. В результате таможенного досмотра багажа пассажира инспектор обнаружил 91 тыс. 93 долл. США, 5 турецких лир, 1 тыс. 400 руб. и 25 сейшельских рупий. По окончании таможенного контроля мужчине были возвращены под расписку наличные в размере 10 тыс. долл. США - сумма, разрешенная для перемещения через таможенную границу без обязательного письменного таможенного декларирования.
«Общая сумма незаконно перемещаемых денежных средств составила 81 тыс. 136 долларов США, что по курсу ЦБ России - 4 млн 722 тыс. 840 руб. В действиях гражданина Российской Федерации, незаконно переместившего через таможенную границу наличные денежные средства в особо крупном размере, усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 200.1 УК РФ», - заключили в пресс-службе.