Гражданин США признал вину в нападении на российского полицейского

В Центральном районном суде Воронежа рассматривается уголовное дело гражданина США Роберта Гилмана, обвиняемого в нападении на сотрудника российской полиции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

На слушаниях 23 мая подсудимый признал вину в применении насилия к представителю власти. Американец заявил, что на момент совершения преступления был пьян.

По данным следствия, вечером 17 января Гилмана доставили отдел полиции Воронежа, высадив в состоянии алкогольного опьянения с поезда «Сухуми-Москва» за нарушение общественного порядка после жалоб пассажиров. Однако иностранец, не согласный с законными требования полицейских, затеял с ними драку — он нанес несколько ударов ногой сотруднику МВД, после чего дебошира успокоили его коллеги.