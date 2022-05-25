Пыльная буря охватила 10 провинций Ирана

"В провинциях Тегеран, Альборз, Кум, Лорестан, Керманшах, Хамадан, Маркази, Хузестан, Бушер и Хормозган наблюдается высокая степень загрязнения воздуха, однако в Тегеране и Альборзе этот показатель снижается, - цитирует его агентство. - В основном массы воздуха с пылью и песком заносятся в страну из Ирака и Сирии".