Еще один регион продлил желтый уровень опасности на 15 суток

Власти Брянской области продлили высокий, «жёлтый» уровень террористической опасности в регионе с 24 мая ещё на 15 суток.

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Такое решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о «сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению».

В администрации напомнили, что эти меры не ограничивают права и свободы граждан, а направлены на повышение взаимодействия государственных органов по обеспечению безопасности и на устранение выявленных угроз.