Пропавших в Башкирии трех рыбаков нашли живыми

Три рыбака, пропавшие в Башкирии, найдены живыми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Найдены сыном одного из пропавших в указанной местности, живы и здоровы, в медицинской помощи не нуждаются. Причина невыхода на связь - поломка автомобиля. Доставлены в населенный пункт Верхотор Ишимбайского района", - говорится в сообщении.

Информация о том, что трое мужчин, выехавших 19 мая из города Ишимбая, не вернулись с рыбалки в запланированное время, поступила 23 мая. Рыбалка планировалась в верховьях Нугуша, вернуться мужчины должны были 22 мая. Силами МВД с привлечением спасателей были организованы поиски пропавших.