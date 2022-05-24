16-летний водитель, который только вышел из колонии влетел в столб на скорости в 120 километров в час угоняя от полицейских. Видео с моментом аварии публикует telegram-канал «360tv».

Инцидент произошел в Каменске-Уральском. Парень взял автомобиль отца и вместе с 17-летним другом и 13-летней подругой поехал кататься по городу и попали во внимание к сотрудникам ГИБДД. Последние пустились в погоню. Разогнавшись до 120, 16-летний водитель влетел в столб.