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1 час назад

10-летний хоккеист ударил судью клюшкой на детском турнире. Видео

Александр Кузьмин

Вратарь второй команды ДЮСШ №19 из Екатеринбурга Артемий Акшумов поочерёдно напал на арбитров во время матча на турнире «Ледокол», который состоялся в Свердловской области. Видео появилось в telegram-канале «СпоRT».

Сообщается, что в концовке третьего периода голкипер был сначала наказан малым штрафом за подножку, а потом удалён за удар лежачего соперника кулаком. Это решение разъярило Акшумова, и он набросился на судей.

Стоит отметить, что команда Акшумова заняла последнее место на турнире, пропустив 62 шайбы, а он сам заработал в общей сложности 47 минут штрафа.

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