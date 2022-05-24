10-летний хоккеист ударил судью клюшкой на детском турнире. Видео

Вратарь второй команды ДЮСШ №19 из Екатеринбурга Артемий Акшумов поочерёдно напал на арбитров во время матча на турнире «Ледокол», который состоялся в Свердловской области. Видео появилось в telegram-канале «СпоRT».

Сообщается, что в концовке третьего периода голкипер был сначала наказан малым штрафом за подножку, а потом удалён за удар лежачего соперника кулаком. Это решение разъярило Акшумова, и он набросился на судей.