Мужчина напал на таксиста, ранил его ножом в шею и угнал машину

По сведениям издания, преступление было совершено вечером 21 мая на дороге Энгельс — Мокроус. Недалеко от села Еруслан пассажир, который ехал в автомобиле такси Kia Rio, попросил водителя остановиться для того, чтобы передохнуть, затем несколько раз ударил его ножом в шею, после чего угнал машину, а также забрал ключи и телефон.