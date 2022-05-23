На Кубани застрелили полицейского в лесу во время охоты на медведя

Следователи возбудили в Мостовском районе Кубани уголовное дело в связи с причинением смерти по неосторожности мужчине во время охоты, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю .

"Лабинским межрайонным следственным отделом СК РФ по краю в связи с гибелью мужчины во время охоты возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего местного жителя по подозрению в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 22 мая ранее незнакомые между собой мужчины охотились на медведя в лесу в окрестностях станицы Бесленеевской Мостовского района. Услышав шум и не убедившись в безопасности стрельбы, пенсионер выстрелил из своего ружья в направлении 44-летнего мужчины, находившегося в 40 м от него. Тот получил огнестрельное ранение в ногу, ему была оказана первая необходимая помощь и вызвана бригада скорой медпомощи. По пути в больницу раненый умер, пояснили в пресс-службе следственного управления.