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9 минут назад

На Кубани застрелили полицейского в лесу во время охоты на медведя

ТАСС

Следователи возбудили в Мостовском районе Кубани уголовное дело в связи с причинением смерти по неосторожности мужчине во время охоты, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

На Кубани застрелили полицейского в лесу во время охоты на медведя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, погибший мужчина являлся сотрудником отдела МВД России по Мостовскому району.

"Лабинским межрайонным следственным отделом СК РФ по краю в связи с гибелью мужчины во время охоты возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего местного жителя по подозрению в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 22 мая ранее незнакомые между собой мужчины охотились на медведя в лесу в окрестностях станицы Бесленеевской Мостовского района. Услышав шум и не убедившись в безопасности стрельбы, пенсионер выстрелил из своего ружья в направлении 44-летнего мужчины, находившегося в 40 м от него. Тот получил огнестрельное ранение в ногу, ему была оказана первая необходимая помощь и вызвана бригада скорой медпомощи. По пути в больницу раненый умер, пояснили в пресс-службе следственного управления.

По факту случившегося в ГУ МВД по региону проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Собранный полицейскими материал направлен для рассмотрения и принятия процессуального решения в межрайонный следственный отдел СК России по Краснодарскому краю.

Происшествия,МВД России,Следственный комитет,
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