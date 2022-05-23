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1 час назад

Два человека погибли и 120 пострадали из-за взрыва в ресторане Абу-Даби

Москва24иещё 1

Два человека погибли и 120 пострадали из-за взрыва газового баллона в ресторане в районе Эль-Халидия столицы Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает телеканал "Аль-Хадас".

Два человека погибли из-за взрыва в ресторане Абу-Даби
Фото: depositphotos/wedmovdepositphotos/wedmov

По данным местной полиции, после взрыва в заведении вспыхнул пожар, взрывной волной был нанесен ущерб и расположенным по соседству магазинам. Жители здания, на первом этаже которого находится ресторан, были эвакуированы.

На данный момент спасатели ликвидировали очаг возгорания, для этого была расчищена прилегающая территория. Разбор завалов продолжается.

Ранее взрыв произошел на химическом заводе "Меламин" в словенском городе Кочевье. В результате происшествия пострадали 20 человек. Двое получили серьезные ожоги, их доставили в медучреждение. Взрыв сильно повредил здание и окна строений на прилегающей территории.

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