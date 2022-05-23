Два человека погибли из-за взрыва в ресторане Абу-Даби

Два человека погибли и 120 пострадали из-за взрыва газового баллона в ресторане в районе Эль-Халидия столицы Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает телеканал "Аль-Хадас".

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По данным местной полиции, после взрыва в заведении вспыхнул пожар, взрывной волной был нанесен ущерб и расположенным по соседству магазинам. Жители здания, на первом этаже которого находится ресторан, были эвакуированы.

На данный момент спасатели ликвидировали очаг возгорания, для этого была расчищена прилегающая территория. Разбор завалов продолжается.