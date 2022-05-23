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35 минут назад

Адвокат: фигурантам дела о покушении на Соловьева убрали одну статью

Елена Прошина

Следствие предъявило одному из фигурантов дела о попытке покушения на ведущего ВГТРК Владимира Соловьева Максиму Дружинину обвинение без статьи УК о воспрепятствовании деятельности журналиста.

Фигурантам дела о покушении на Соловьева убрали одну статью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом «РИА Новости» сообщила адвокат Светлана Сидоркина.

«Обвинение предъявили еще в начале мая, при этом его предъявили только по статье о подготовке покушения на убийство, воспрепятствование деятельности журналиста вменять не стали», — сказала Сидоркина.

Она добавила, что ничего не знает о судьбе других фигурантов дела, но думает, что им предъявили аналогичное обвинение.

Напомним, что в конце апреля Басманный суд Москвы арестовал пять человек в рамках дела о попытке покушения на Соловьева. Тогда они находились в статусе подозреваемых и им также вменялось преступление по статье о «воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над ним».

Сейчас же фигурантов дела обвиняют только в «приготовлении к убийству в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга, общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц».

Происшествия,Максим Дружинин,Светлана Сидоркина,Владимир Соловьев,
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