Фигурантам дела о покушении на Соловьева убрали одну статью

Следствие предъявило одному из фигурантов дела о попытке покушения на ведущего ВГТРК Владимира Соловьева Максиму Дружинину обвинение без статьи УК о воспрепятствовании деятельности журналиста.

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«Обвинение предъявили еще в начале мая, при этом его предъявили только по статье о подготовке покушения на убийство, воспрепятствование деятельности журналиста вменять не стали», — сказала Сидоркина.

Она добавила, что ничего не знает о судьбе других фигурантов дела, но думает, что им предъявили аналогичное обвинение.

Напомним, что в конце апреля Басманный суд Москвы арестовал пять человек в рамках дела о попытке покушения на Соловьева. Тогда они находились в статусе подозреваемых и им также вменялось преступление по статье о «воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над ним».