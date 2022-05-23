Экс-главу УФСИН по Липецкой области отправили в колонию

В Липецке суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима бывшего начальника регионального УФСИН за получение взятки в особо крупном размере, вину мужчина не признал. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Липецкой области.

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По данным следствия, в 2016 году подсудимый через своего заместителя получил полтора миллиона рублей от директора Усманского завода растительных масел. За вознаграждение экс-глава управления УФСИН заключил с взяткодателем госконтракты на поставку 500 тонн масла на сумму более 35 миллионов рублей для нужд исправительных учреждений.

Ранее сообщалось, что речь идет о полковнике Геннадии Чейкине. 31 мая прошлого года его приговорили к трем годам лишения свободы условно за покушение на крупное мошенничество. Следователи выяснили, что в 2013 году он получил страховую выплату в 200 тысяч рублей за якобы полученную им на службе травму. Более того, Чейкин оформил инвалидность из-за мнимой травмы и попытался взыскать уже 2,6 миллиона рублей, но не смог, суд отказал ему в иске.