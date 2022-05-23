Фигурантам дела о покушении на Соловьева убрали одну статью

Одному из фигурантов дела о попытке покушения на журналиста Владимира Соловьева Максиму Дружинину не стали вменять статью УК о воспрепятствовании деятельности журналиста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.

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"Обвинение было предъявлено еще в начале мая, при этом его предъявили только по статье о подготовке покушения на убийство, воспрепятствование деятельности журналиста вменять не стали", – рассказала Сидоркина.

25 апреля Владимир Путин заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов. СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство. В ведомстве уточнили, что представители неонацистской группировки планировали взорвать автомобиль Соловьева в Москве.

Журналист, в свою очередь, заявил, что узнал о подготовке покушения на него из СМИ. При этом Владимир Соловьев подтвердил, что угрозы ему начали поступать еще с момента начала специальной военной операции России на Украине.