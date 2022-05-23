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49 минут назад

Фигурантам дела о покушении на Соловьева убрали одну статью

Москва24

Одному из фигурантов дела о попытке покушения на журналиста Владимира Соловьева Максиму Дружинину не стали вменять статью УК о воспрепятствовании деятельности журналиста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.

Фигурантам дела о покушении на Соловьева убрали одну статью
Фото: Агентство "Москва"Агентство "Москва"

"Обвинение было предъявлено еще в начале мая, при этом его предъявили только по статье о подготовке покушения на убийство, воспрепятствование деятельности журналиста вменять не стали", – рассказала Сидоркина.

25 апреля Владимир Путин заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов. СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство. В ведомстве уточнили, что представители неонацистской группировки планировали взорвать автомобиль Соловьева в Москве.

Журналист, в свою очередь, заявил, что узнал о подготовке покушения на него из СМИ. При этом Владимир Соловьев подтвердил, что угрозы ему начали поступать еще с момента начала специальной военной операции России на Украине.

По этому делу были арестованы Владимир Беляков, Андрей Пронский и Владимир Степанов, Василий Стрижаков и Максим Дружинин.

Происшествия,Василий Стрижаков,Максим Дружинин,Светлана Сидоркина,Владимир Беляков,Владимир Степанов,Владимир Соловьев,Владимир Путин,Следственный комитет,ФСБ,
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