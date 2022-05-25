Бывшего мэра Екатеринбурга оштрафовали за неуважение к Лаврову

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана на 85 тысяч рублей за неуважение к министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом сообщает РИА Новости.

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Причиной нового штрафа стала информация, которую опубликовал в соцсети экс-мэр Екатеринбурга. Публикация содержала в себе выражения в неприличной форме, оскорбляющие человеческое достоинство, а также «неуважение к органам власти России в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова».