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1 час назад

Блогер Репейник получил три года колонии за нападение на женщину

ТАССиещё 3

Измайловский районный суд Москвы приговорил блогера Игоря Малихова (Репейник) и его сообщника Евгения Дмитерко к трем годам колонии каждого за нападение на женщину в Измайловском парке. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службы столичной прокуратуры.

Блогер Репейник получил три года колонии за нападение на женщину
Фото: ТАССТАСС

"Дмитерко и Маликов осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия). С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Восточного административного округа Москвы суд приговорил Дмитерко и Малихова к 3 годам лишения свободы каждого. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

С Малихова также взыскано 220 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, причиненного потерпевшей.

Поводом для возбуждения дела стало появившееся в интернете видео, на котором несколько взрослых мужчин насмехаются над женщиной на улице, после чего один из них брызгает в нее перцовым баллончиком. В СМИ сообщалось, что нападение организовал YouTube-блогер Репейник, снимающий так называемые треш-стримы. Пострадавшей женщине 55 лет, она инвалид. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия либо группой лиц).

Происшествия,Громкие уголовные дела ,
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