Обвинение: Арашуков организовал убийства для сокрытия воровства газа

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков организовал два убийства по заказу своего отца Рауля Арашукова, чтобы скрыть сведения о воровстве газа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где в понедельник были оглашены некоторые материалы дела бывшего сенатора.
"Согласно обвинению, Рауль Арашуков в целях пресечения возможности массового распространения сведения о фактах противоправной деятельности руководимой им преступной организации поручил своему сыну Рауфу организовать убийство заместителя председателя молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова в связи с тем, что ему стали известны детали хищения газа", - разъяснила суть обвинения Раулю Арашукову его адвокат Анна Ставицкая.
По ее словам, исполнитель убийства получил в подарок автомобиль Toyota Camry.
Рауф Арашуков категорически отверг свою причастность к этому преступлению. "Я не организовывал никаких убийств, тем более - по заказу отца. Гособвинение до сих пор не пояснило, что же именно мог знать Жуков такого, что составило бы для нас угрозу. Он не мог иметь сведений о хищениях газа, так как не имел никакого отношения к этой сфере",- сказал бывший сенатор. При этом подсудимый не отрицает, что был знаком с Жуковым. "Мы беседовали с ним и другими представителями его организации. Это было в то время, когда я был главой Хабезского района, и речь шла о равномерном распределении должностей в органах власти КЧР между карачаевцами и черкесами. Для нашей республики это важно. Мы тогда нашли общий язык", - сказал Арашуков. По его словам, гособвинение располагает аудиозаписью этого разговора.
Как сказано в материалах дела, Рауль Арашуков заказал убийство советника президента КЧР Фраля Шебзухова Рауфу в связи с тем, что он также владел информацией о хищении газа, а также для того, чтобы помешать ему стать председателем правительства Карачаево-Черкесии. "Я также непричастен к этому. Хочу подчеркнуть: Шебзухов был другом нашей семьи и нам было выгодно, чтобы он стал главой правительства", - подчеркнул Рауф Арашуков.
В деле Арашуковых 20 фигурантов. В зависимости от роли и степени участия им предъявлены обвинения по статьям "Убийство", "Присвоение или растрата", "Превышение должностных полномочий", "Подкуп или принуждение к даче показаний, уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу", "Заведомо ложный донос" УК РФ. Дело в отношении 14 обвиняемых выделили в отдельное производство и направили в Преображенский суд столицы для слушания профессиональным судьей единолично. В Мосгорсуде перед присяжными предстали шесть фигурантов: Рауль и Рауф Арашуковы, директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Гузер Хашукаев, и. о. руководителя управления СК РФ по КРЧ Казбек Булатов, экс-начальник центра противодействия экстремизму МВД КЧР Тимур Бетуганов и экс-следователь по особо важным делам следственного управления по КЧР Андрей Филиппов. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по статьям "Организация преступного сообщества", "Убийство", "Присвоение или растрата", "Превышение должностных полномочий", "Подкуп или принуждение к даче показаний, уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу", "Заведомо ложный донос" УК РФ.