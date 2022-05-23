Обвинение: Арашуков организовал убийства для сокрытия воровства газа

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков организовал два убийства по заказу своего отца Рауля Арашукова, чтобы скрыть сведения о воровстве газа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где в понедельник были оглашены некоторые материалы дела бывшего сенатора.

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"Согласно обвинению, Рауль Арашуков в целях пресечения возможности массового распространения сведения о фактах противоправной деятельности руководимой им преступной организации поручил своему сыну Рауфу организовать убийство заместителя председателя молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова в связи с тем, что ему стали известны детали хищения газа", - разъяснила суть обвинения Раулю Арашукову его адвокат Анна Ставицкая.

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По ее словам, исполнитель убийства получил в подарок автомобиль Toyota Camry.

Рауф Арашуков категорически отверг свою причастность к этому преступлению. "Я не организовывал никаких убийств, тем более - по заказу отца. Гособвинение до сих пор не пояснило, что же именно мог знать Жуков такого, что составило бы для нас угрозу. Он не мог иметь сведений о хищениях газа, так как не имел никакого отношения к этой сфере",- сказал бывший сенатор. При этом подсудимый не отрицает, что был знаком с Жуковым. "Мы беседовали с ним и другими представителями его организации. Это было в то время, когда я был главой Хабезского района, и речь шла о равномерном распределении должностей в органах власти КЧР между карачаевцами и черкесами. Для нашей республики это важно. Мы тогда нашли общий язык", - сказал Арашуков. По его словам, гособвинение располагает аудиозаписью этого разговора.

Как сказано в материалах дела, Рауль Арашуков заказал убийство советника президента КЧР Фраля Шебзухова Рауфу в связи с тем, что он также владел информацией о хищении газа, а также для того, чтобы помешать ему стать председателем правительства Карачаево-Черкесии. "Я также непричастен к этому. Хочу подчеркнуть: Шебзухов был другом нашей семьи и нам было выгодно, чтобы он стал главой правительства", - подчеркнул Рауф Арашуков.

Суть дела