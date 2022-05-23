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43 минуты назад

Россиянин до смерти избил девочку-инвалида

Lenta.ruиещё 1

Житель Татарстана до смерти избил пятилетнюю дочь своей сожительницы. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщается на сайте регионального управления следственного Следственного комитета (СК).

Россиянин до смерти избил девочку-инвалида
Фото: Кристина Кормилицына / КоммерсантъКристина Кормилицына / Коммерсантъ

Инцидент произошел в квартире одного из домов в поселке Васильево Зеленодольского района. Тело девочки-инвалида со следами побоев нашли 18 мая. По данным следователей, россиянин напился и несколько раз ударил ее по голове. Из-за полученных травм она умерла.

«Обнаружив, что девочка не подает признаков жизни, мать обратилась за медицинской помощью», — говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).Подозреваемого в убийстве 38-летнего мужчину задержали, но он все отрицает.

В российском городе произошла массовая драка со стрельбой

Ранее в мае стало известно, что житель Тувы до смерти избил свою девятимесячную дочь за то, что она плакала.

Происшествия,Следственный комитет,
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