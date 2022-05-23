Подросток без прав устроил массовое ДТП в Ярославле. Видео

«Управлявший автомобилем “Мазда” молодой человек 2005 г.р., не имеющий водительского удостоверения, отстранен от управления. В отношении него составлен протокол по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем не имеющим права управления транспортным средством). Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Вынесено определение о возбуждении дела об административном расследовании по ст. 12.24 КоАП РФ», – сообщает Управление МВД России по Ярославской области.