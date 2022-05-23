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43 минуты назад

Трое детей сбежали из детского сада на севере Москвы

Вечерняя Москваиещё 4

Головинская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с тем, что трое детей сбежали из детского сада. Об этом в понедельник, 23 мая, Вечерней Москве сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Трое детей сбежали из детского сада в Москве
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя МоскваВиктор Хабаров / Вечерняя Москва

По ее словам, трое шестилетних детей самостоятельно смогли покинуть здание детсада на улице Лавочкина, оставшись без присмотра воспитателей.

В настоящее время дети найдены и находятся в безопасности, их жизням и здоровью ничего не угрожает.

— В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, — подчеркнула Нефедова.

Она добавила, что меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии на то оснований.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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