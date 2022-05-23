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1 час назад

СМИ: охранника посольства Катара в Париже убили перед зданием диппредставительства

ТАССиещё 1

Сотрудник охраны посольства Катара во Франции убит перед зданием диппредставительства. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Охранника убили перед посольством в Париже
Фото: ReutersReuters

"Охранник убит в ходе ссоры, разыгравшейся перед зданием посольства Катара в Париже", - сообщил телеканал, со ссылкой на источники в полиции.

По его данным, пострадавший умер от побоев.

Подозреваемый задержан, по данным источника, он ранее не фигурировал в каких-либо досье службы безопасности, но привлекался к ответственности за правонарушения общего характера.

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