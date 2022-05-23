Охранника убили перед посольством в Париже

Сотрудник охраны посольства Катара во Франции убит перед зданием диппредставительства. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Охранник убит в ходе ссоры, разыгравшейся перед зданием посольства Катара в Париже", - сообщил телеканал, со ссылкой на источники в полиции.
По его данным, пострадавший умер от побоев.
Подозреваемый задержан, по данным источника, он ранее не фигурировал в каких-либо досье службы безопасности, но привлекался к ответственности за правонарушения общего характера.