Два судна столкнулись во Владивостоке

Во Владивостоке в бухте Улисс из-за столкновения двух судов разлились нефтепродукты. Об этом сообщил директор приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» Иван Агаревский, его цитирует РИА Новости.

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По его словам, в российском регионе столкнулись сухогруз и водоналивное судно. Сотрудники экстренных служб уже ликвидировали разлив нефти, добавил он, подчеркнув, что в результате столкновения никто не пострадал, судна остались на плаву.

«На сухогрузе в районе расходной цистерны образовалась пробоина на два метра выше ватерлинии. Пострадавших не было, но через пробоину топливо начало просачиваться за борт», — рассказал пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

Он добавил, что экипаж откачал разлившееся топливо, а катер-бонопоставщик «Капитан Балашов» установил боновые заграждения. В Росморречфлоте назвали нефтяное пятно небольшим, отметив, что на место происшествия прибыл сборщик загрязненных вод.