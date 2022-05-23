В Королеве после гибели ребенка в бассейне задержан директор фитнес-центра

Директора фитнес-центра в подмосковном Королеве, в котором 21 мая утонул четырехлетний мальчик, задержали. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Московской области, его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», — заявила помощник руководителя регионального ведомства Анна Тертичная.

По данным следователей, 21 мая директор фитнес-клуба не обеспечил выполнение требований безопасности пребывания посетителей в бассейне. В результате ребенок, оставшись без наблюдения со стороны персонала организации, спрыгнул с обходной дорожки в бассейн и стал тонуть. Через некоторое время мальчика вытащили из воды, однако реанимировать его не удалось.