В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
48 минут назад

В Королеве после гибели ребенка в бассейне задержан директор фитнес-центра

Елена Прошина

Директора фитнес-центра в подмосковном Королеве, в котором 21 мая утонул четырехлетний мальчик, задержали. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Московской области, его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Королеве после гибели ребенка в бассейне задержан директор фитнес-центра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», — заявила помощник руководителя регионального ведомства Анна Тертичная.

По данным следователей, 21 мая директор фитнес-клуба не обеспечил выполнение требований безопасности пребывания посетителей в бассейне. В результате ребенок, оставшись без наблюдения со стороны персонала организации, спрыгнул с обходной дорожки в бассейн и стал тонуть. Через некоторое время мальчика вытащили из воды, однако реанимировать его не удалось.

Сейчас следователи собирают и закрепляют доказательства, расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители