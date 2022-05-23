ФСБ задержала в Крыму сторонника украинских националистов

Сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя по подозрению в распространении в Сети украинских националистических лозунгов и призывов к насилию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

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"Гражданин разместил в групповом чате одного из мессенджеров комментарий, содержащий украинские националистические лозунги и призывы к насилию", – говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что мужчина совершил данные действия под влиянием пропаганды с украинских телеканалов. Отмечается, что он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В отношении задержанного возбудили дело по части 2 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"), которая предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.