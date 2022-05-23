В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

ФСБ задержала в Крыму сторонника украинских националистов

Москва24иещё 5

Сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя по подозрению в распространении в Сети украинских националистических лозунгов и призывов к насилию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

ФСБ задержала в Крыму сторонника украинских националистов
Фото: depositphotos/Grigorenkodepositphotos/Grigorenko

"Гражданин разместил в групповом чате одного из мессенджеров комментарий, содержащий украинские националистические лозунги и призывы к насилию", – говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что мужчина совершил данные действия под влиянием пропаганды с украинских телеканалов. Отмечается, что он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В отношении задержанного возбудили дело по части 2 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"), которая предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ в Крыму изъяли тротил и сотни патронов у севастопольца, подозреваемого в незаконном обороте оружия. В ходе обыска у него также были обнаружены бездымный порох и обрез винтовки Мосина. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств").

Происшествия,ФСБ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители