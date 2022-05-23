Двое мужчин задержаны за двойное убийство в квартире в Москве

«В короткий срок по подозрению в совершении преступления задержан 50-летний мужчина, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса он полностью признал свою вину и изобличил сообщника, который ранее был замечен в квартире, в совершении совместно указанного преступления. В порядке ст. 91 УПК РФ сообщник также задержан. Под тяжестью имеющихся доказательств фигурант признал свою вину и подробно показал в ходе проверки показаний на месте, как они совершали преступление. Ему предъявлено обвинение», - пояснила Иванова.