Двое мужчин задержаны за двойное убийство в квартире в Москве

Двое обвиняемых в убийстве мужчины и его матери в квартире на востоке Москвы изобличены и задержаны. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.
«Измайловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК РФ по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору»)», - рассказала Иванова.
По данным следствия, в период с 18 на 19 мая двое обвиняемых, находясь в квартире, расположенной по ул. 15-я Парковая, подвергли жестокому избиению 48-летнего хозяина квартиры, после чего причинили множественные колото-резаные ранения, от которых наступила смерть последнего. Дождавшись прибытия в квартиру матери потерпевшего, фигуранты также подвергли ее избиению, после чего задушили.
Потерпевшие перестали выходить на связь, и в квартиру приехала бывшая супруга погибшего, которая зашла в помещение вместе с соседями и увидела одного из обвиняемых, после этого они обнаружили тела погибших. Обвиняемый, введя в заблуждение очевидцев, покинул место происшествия.
«В короткий срок по подозрению в совершении преступления задержан 50-летний мужчина, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса он полностью признал свою вину и изобличил сообщника, который ранее был замечен в квартире, в совершении совместно указанного преступления. В порядке ст. 91 УПК РФ сообщник также задержан. Под тяжестью имеющихся доказательств фигурант признал свою вину и подробно показал в ходе проверки показаний на месте, как они совершали преступление. Ему предъявлено обвинение», - пояснила Иванова.
Она отметила, что сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Измайловским районным судом об избрании второму 51-летнему фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.