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47 минут назад

Двое мужчин задержаны за двойное убийство в квартире на востоке Москвы

Агентство «Москва»иещё 3

Двое обвиняемых в убийстве мужчины и его матери в квартире на востоке Москвы изобличены и задержаны. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

Двое мужчин задержаны за двойное убийство в квартире в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Измайловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК РФ по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору»)», - рассказала Иванова.

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По данным следствия, в период с 18 на 19 мая двое обвиняемых, находясь в квартире, расположенной по ул. 15-я Парковая, подвергли жестокому избиению 48-летнего хозяина квартиры, после чего причинили множественные колото-резаные ранения, от которых наступила смерть последнего. Дождавшись прибытия в квартиру матери потерпевшего, фигуранты также подвергли ее избиению, после чего задушили.

Потерпевшие перестали выходить на связь, и в квартиру приехала бывшая супруга погибшего, которая зашла в помещение вместе с соседями и увидела одного из обвиняемых, после этого они обнаружили тела погибших. Обвиняемый, введя в заблуждение очевидцев, покинул место происшествия.

«В короткий срок по подозрению в совершении преступления задержан 50-летний мужчина, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса он полностью признал свою вину и изобличил сообщника, который ранее был замечен в квартире, в совершении совместно указанного преступления. В порядке ст. 91 УПК РФ сообщник также задержан. Под тяжестью имеющихся доказательств фигурант признал свою вину и подробно показал в ходе проверки показаний на месте, как они совершали преступление. Ему предъявлено обвинение», - пояснила Иванова.

Она отметила, что сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Измайловским районным судом об избрании второму 51-летнему фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Происшествия,Юлия Иванова,Следственный комитет,
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