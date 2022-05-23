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1 час назад

На Эльбрусе потеряна связь с 25 спасателями из МЧС

Газета.Ru

Группа спасателей МЧС России из 25 человек, находящаяся на Эльбрусе, не выходит на связь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На Эльбрусе потеряна связь с 25 спасателями из МЧС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что спасатели должны были эвакуировать четверых туристов. Из-за плохих погодных условий группа разделилась.

По данным источника, предположительное местоположение спасателей и туристов известно.

23 сентября 2021 года группа туристов из 19 человек застряла во время восхождения. Планировавшие добраться до вершины Эльбруса были вынуждены вернуться из-за ухудшившейся погоды. Альпинисты застряли на высоте выше пяти километров. Пятеро альпинистов погибли.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Происшествия,МЧС России,
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