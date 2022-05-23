Открывший стрельбу в Строгино мужчина попал на видео

На кадрах видно, что мужчина сначала поругался с жильцами, а потом устроил беспорядочный огонь прямо из кабинки лифта. Сообщается, что в ходе инцидента пострадал молодой человек 2000 года рождения. Врачи диагностировали у него огнестрельные ранения левого плеча и левого бедра.