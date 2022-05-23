Открывший стрельбу в Строгино мужчина попал на видео

Очевидцы засняли на видео стрельбу в московском ЖК «Спутник» в Строгино. Видео появилось в telegram канале «Shot».
На кадрах видно, что мужчина сначала поругался с жильцами, а потом устроил беспорядочный огонь прямо из кабинки лифта. Сообщается, что в ходе инцидента пострадал молодой человек 2000 года рождения. Врачи диагностировали у него огнестрельные ранения левого плеча и левого бедра.
Позднее злоумышленник сдался полиции и сознался в содеянном. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области, добавив, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Подозреваемый, который устроил стрельбу в подъезде одного из домов, расположенных по улице Липовой Рощи, добровольно явился в УМВД России по Одинцовскому г.о. Им оказался местный житель 1986 г.р.», — уточнили в ведомстве.