В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
49 минут назад

Открывший стрельбу в Строгино мужчина попал на видео

Александр Кузьмин

Очевидцы засняли на видео стрельбу в московском ЖК «Спутник» в Строгино. Видео появилось в telegram канале «Shot».

На кадрах видно, что мужчина сначала поругался с жильцами, а потом устроил беспорядочный огонь прямо из кабинки лифта. Сообщается, что в ходе инцидента пострадал молодой человек 2000 года рождения. Врачи диагностировали у него огнестрельные ранения левого плеча и левого бедра.

Позднее злоумышленник сдался полиции и сознался в содеянном. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области, добавив, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Подозреваемый, который устроил стрельбу в подъезде одного из домов, расположенных по улице Липовой Рощи, добровольно явился в УМВД России по Одинцовскому г.о. Им оказался местный житель 1986 г.р.», — уточнили в ведомстве.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители