В казахстанском городе Шымкент на стадион упала крыша соседнего здания, которую сорвал ураган. Инцидент произошел во время матча 12-го тура чемпионата Казахстана между командами «Ордабасы» и «Аксу». Ни болельщики ни игроки не пострадали.

Игра была приостановлена и было принято решение, что оно состоится в другой день в этих же составах и на этом же футбольном поле. На ремонт здания пока нет денег. Дыры будут временно закрыты брезентом.