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1 час назад

Сорванная ветром крыша здания упала на футбольное поле в Казахстане. Видео

Александр Кузьмин

В казахстанском городе Шымкент на стадион упала крыша соседнего здания, которую сорвал ураган. Инцидент произошел во время матча 12-го тура чемпионата Казахстана между командами «Ордабасы» и «Аксу». Ни болельщики ни игроки не пострадали.

Игра была приостановлена и было принято решение, что оно состоится в другой день в этих же составах и на этом же футбольном поле. На ремонт здания пока нет денег. Дыры будут временно закрыты брезентом.

Полиция завела уголовное дело по статье «Недоброкачественное строительство», эксперты проведут дополнительные проверки. Известно также, что в 2014 году здание было капитально отремонтировано.

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